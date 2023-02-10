Иранская разведка арестовала исполнителей атаки дронов на военный объект

Из-за продолжающегося расследования дела дополнительная информация по задержанию остается засекреченной, однако на сегодняшний день доказана причастность к этой атаке израильских наемников.



"Выявлены и арестованы основные исполнители неудачной диверсии на одном из производственных центров минобороны", - говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в поставке беспилотников, которые используются против Украины, сообщает НСН.

