Иранская разведка арестовала исполнителей атаки дронов на военный объект
Иранская разведка арестовала исполнителей атаки дронов на военный объект в городе Исфахан. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на совместное заявление Министерства разведки Ирана и Корпуса стражей исламской революции.
Из-за продолжающегося расследования дела дополнительная информация по задержанию остается засекреченной, однако на сегодняшний день доказана причастность к этой атаке израильских наемников.
"Выявлены и арестованы основные исполнители неудачной диверсии на одном из производственных центров минобороны", - говорится в заявлении.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в поставке беспилотников, которые используются против Украины, сообщает НСН.
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