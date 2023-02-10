Иранская разведка арестовала исполнителей атаки дронов на военный объект

Иранская разведка арестовала исполнителей атаки дронов на военный объект в городе Исфахан. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на совместное заявление Министерства разведки Ирана и Корпуса стражей исламской революции.

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Из-за продолжающегося расследования дела дополнительная информация по задержанию остается засекреченной, однако на сегодняшний день доказана причастность к этой атаке израильских наемников.

"Выявлены и арестованы основные исполнители неудачной диверсии на одном из производственных центров минобороны", - говорится в заявлении.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Иран в поставке беспилотников, которые используются против Украины, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РазведкаИзраильИран
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