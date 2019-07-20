Иран заявил о судьбе экипажа задержанного танкера

Власти Ирана намерены удерживать экипаж британского танкера Stena Impero, задержанного в Ормузском проливе. Об этом сообщают Reuters и агентство Fars, опираясь на данные главы ведомства морских портов в провинции Хормозган.

Иран заявил, что все пассажиры и экипаж танкера останутся на его борту до завершения расследования, отмечает Газета.ru

Решение принято в связи с тем, что судно было задержано, так как «было вовлечено в инцидент» с иранским рыболовецким судном, указывает RT.