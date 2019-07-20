Иран заявил о судьбе экипажа задержанного танкера
Власти Ирана намерены удерживать экипаж британского танкера Stena Impero, задержанного в Ормузском проливе. Об этом сообщают Reuters и агентство Fars, опираясь на данные главы ведомства морских портов в провинции Хормозган.
Иран заявил, что все пассажиры и экипаж танкера останутся на его борту до завершения расследования, отмечает Газета.ru
Решение принято в связи с тем, что судно было задержано, так как «было вовлечено в инцидент» с иранским рыболовецким судном, указывает RT.
Напомним, Иран задержал британский танкер за «нарушение международных правил».
На борту судна 23 человека. В их числе граждане Латвии, Филиппин, Индии и трое россиян.
Ранее завотделом политологии журнала РАН «Восток» Каринэ Геворгян в эфире НСН заявила, что и в самой Великобритании есть политики, понимающие какую опасную игру ведет страна с Ираном.
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