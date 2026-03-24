Политолог оценил сроки обострения конфликта Пакистана и Афганистана
Активная фаза конфликта между Пакистаном и Афганистаном может продлиться еще как минимум несколько недель, при этом столкновения, вероятно, будут носить эпизодический характер. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
По его словам, обострение наблюдается в последние недели и связано с переходом противостояния в фазу более частых военных столкновений. Он отметил, что конфликт между странами продолжается уже несколько лет, в том числе после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан».
Политолог указал, что боевые действия носят «мерцающий» характер — периоды столкновений сменяются паузами, связанными с переговорами, после чего удары возобновляются.
Он также выразил мнение, что стороны пока не готовы к долгосрочной нормализации отношений, а существующие противоречия сохраняются. При этом значительного роста интенсивности боевых действий, по его оценке, ожидать не стоит — вероятнее всего, речь будет идти о периодических стычках и обменах ударами на границе, передает «Радиоточка НСН».
- «Хайп на вундеркинде»: Психолог согласилась оценить консультацию 13-летней Алисы Тепляковой
- СМИ: В Петербурге выявили случай оспы обезьян
- «Европа скулит»: Рогов призвал не рассчитывать на переговоры по Украине после Ирана
- Спрос на Египет вырос втрое на фоне изменений туристического рынка
- Миллиардов нет: Заславский объяснил «заморозку» Национального театрального центра
- СМИ: Принц Саудовской Аравии подталкивает Трампа к войне с Ираном
- Пока не до раскладушек: Чем порадует Apple на конференции разработчиков
- Водителям напомнили, когда нужно менять документы на автомобиль
- Юрист посоветовала готовить финансовую подушку перед разводом
- Россиян предупредили о риске слежки через умные устройства