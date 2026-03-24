Политолог оценил сроки обострения конфликта Пакистана и Афганистана

Активная фаза конфликта между Пакистаном и Афганистаном может продлиться еще как минимум несколько недель, при этом столкновения, вероятно, будут носить эпизодический характер. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

По его словам, обострение наблюдается в последние недели и связано с переходом противостояния в фазу более частых военных столкновений. Он отметил, что конфликт между странами продолжается уже несколько лет, в том числе после прихода к власти в Афганистане движения «Талибан».

Политолог указал, что боевые действия носят «мерцающий» характер — периоды столкновений сменяются паузами, связанными с переговорами, после чего удары возобновляются.

Он также выразил мнение, что стороны пока не готовы к долгосрочной нормализации отношений, а существующие противоречия сохраняются. При этом значительного роста интенсивности боевых действий, по его оценке, ожидать не стоит — вероятнее всего, речь будет идти о периодических стычках и обменах ударами на границе, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA/ТАСС
