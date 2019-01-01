Иран выразил готовность «к разным сценариям» в связи с задержанием британского танкера

Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад продолжает отстаивать позиции Тегерана в инциденте с задержанием британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе и заявляет о готовности Ирана «к разным сценариям». Об этом посол написал в Twitter.

Представитель Ирана призвал власти Великобритании к сдержанности в отношении с Тегераном.

«Правительство Великобритании должно сдерживать те внутриполитические силы, которые хотят увеличить существующую напряженность между Ираном и Великобританией и вывести ее за пределы вопроса о танкерах. Это довольно опасно и неразумно в такое трудное для региона время. Иран, однако, тверд в своей позиции и готов к различным сценариям», —отметил Баидинежад.