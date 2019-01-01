Иран выразил готовность «к разным сценариям» в связи с задержанием британского танкера
Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад продолжает отстаивать позиции Тегерана в инциденте с задержанием британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе и заявляет о готовности Ирана «к разным сценариям». Об этом посол написал в Twitter.
Представитель Ирана призвал власти Великобритании к сдержанности в отношении с Тегераном.
«Правительство Великобритании должно сдерживать те внутриполитические силы, которые хотят увеличить существующую напряженность между Ираном и Великобританией и вывести ее за пределы вопроса о танкерах. Это довольно опасно и неразумно в такое трудное для региона время. Иран, однако, тверд в своей позиции и готов к различным сценариям», —отметил Баидинежад.
Напомним, британский танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе. Иран заявил, что все пассажиры и экипаж танкера – всего 23 человека - останутся на его борту до завершения расследования. Решение принято в связи с тем, что судно было задержано, так как «было вовлечено в инцидент» с иранским рыболовецким судном. Якобы, танкер не отреагировал на сигнал бедствия рыбаков, а также нарушил еще ряд международных морских правил.
Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в интервью НСН оценил версию МИ-6 о русском следе в задержании британского танкера Ираном.
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