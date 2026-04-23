Иран впервые получил доход от сборов за проход по Ормузскому проливу
23 апреля 202611:56
Иран получил доход от сборов за пересечение Ормузского пролива. Об этом рассказал заместитель председателя парламента республики Хамидреза Хаджи Бабаи, сообщает агентство Mehr.
Доход от пошлин стал для республики первым. Средства зачислены на счет в иранском центральном банке.
Ранее СМИ сообщили, что Иран будет взимать плату за проход судов через Ормузский пролив в размере до 2 млн долларов за супертанкер. При этом Тегеран планировал пропускать не более десяти кораблей в день.
