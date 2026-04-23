Пострадает урожай: Фермеры отказываются выращивать «невыгодное» зерно

Отмена экспортных пошлин поможет рынку, но этих мер недостаточно, заявил НСН Аркадий Злочевский.

Без пошлин на вывоз зерна сельскохозяйственный рынок выровняется, мелкие и средние фермеры сегодня продолжают работать в убыток, рассказал президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН.

В России предложили отменить экспортные пошлины на зерновые, зернобобовые и масличные культуры. Соответствующий документ был направлен в правительство, парламент и Минсельхоз от Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР). Об этом сообщили «Известия». Злочевский указал, как это поможет рынку зерна.

«На самом деле отмены приведут к выравниванию внутренних условий на рынке, поскольку главные деньги из кармана крестьян вынимаются за счет рисков, которые эта пошлина формирует как механизм. Дело не в ее уровне, в цене на текущий момент, а на нее влияет курс доллара. Такая ситуация уже вызвала падение интереса к выращиванию зерна, инвестиции в пшеницу сократились. Отрасль экономически стагнирует, а посевные площади сокращаются, так как они переориентируются на более рентабельные культуры: масличные и бобовые», — подчеркнул он.

Злочевский раскрыл, какие меры необходимы российским фермерам прямо сейчас.

«Надо переориентировать аграрную политику на поддержание и удержание доходов у сельхозпроизводителя. Сейчас такие условия, что производство демотивировано. Это неизбежно приведет к сокращению урожая. Если поддерживать крестьян, тогда все будет нормально и со снабжением населения качественным продовольствием. Кроме Кубани, у нас уже достаточно критическая ситуация почти во всех остальных регионах, в том числе, и в Ростовской области. Они выпадают из бизнеса, а куча земли выставляется на продажу. В этой ситуации больше всех страдают мелкие и средние фермеры. Они ведут по инерции нерентабельное хозяйство», — отметил он.

Ранее Злочевский предупредил россиян о повышении цен на зерно в пресс-центре НСН.

ФОТО: РИА Новости
