Иран в ноте США опроверг причастность к атакам на Саудовскую Аравию

Власти Ирана отрицают свою причастность к атаке беспилотных аппаратов на нефтяные предприятия в Саудовской Аравии. Опровержение направлено в ноте США, переданной через швейцарских дипломатов, поскольку между Тегераном и Вашингтоном нет дипломатических отношений.

Иран также предупредил, что жёстко ответит на любы возможные недружественные шаги в свой адрес, сообщает Bloomberg, Как отмечает RT, с опровержением выступил и министр обороны Ирана Амир Хатами. По его словам, это было столкновение между двумя странами. Одной стороной были йеменцы, которые прямо заявили об этом.