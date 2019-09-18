Иран в ноте США опроверг причастность к атакам на Саудовскую Аравию
Власти Ирана отрицают свою причастность к атаке беспилотных аппаратов на нефтяные предприятия в Саудовской Аравии. Опровержение направлено в ноте США, переданной через швейцарских дипломатов, поскольку между Тегераном и Вашингтоном нет дипломатических отношений.
Иран также предупредил, что жёстко ответит на любы возможные недружественные шаги в свой адрес, сообщает Bloomberg, Как отмечает RT, с опровержением выступил и министр обороны Ирана Амир Хатами. По его словам, это было столкновение между двумя странами. Одной стороной были йеменцы, которые прямо заявили об этом.
Атака на два нефтяных объекта государственной компании Саудовской Аравии была предпринята 14 сентября. После этого Эр-Рияд был вынужден сократить более чем в два раза производство нефти, что вызвало резкий рост цен на чёрное золото в мире.
Ответственность за нападение взяли на себе повстанцы-хуситы из Йемена, однако Саудовская Аравия и США обвиняют в атаке Тегеран, поскольку на месте было найдено иранское оружие. На этом фоне Вашингтон объявил о приведении своих сил в боевую готовность.
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