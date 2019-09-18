Иран в ноте США опроверг причастность к атакам на Саудовскую Аравию

18 сентября12:12

Власти Ирана отрицают свою причастность к атаке беспилотных аппаратов на нефтяные предприятия в Саудовской Аравии. Опровержение направлено в ноте США, переданной через швейцарских дипломатов, поскольку между Тегераном и Вашингтоном нет дипломатических отношений.

Иран также предупредил, что жёстко ответит на любы возможные недружественные шаги в свой адрес, сообщает Bloomberg, Как отмечает RT, с опровержением выступил и министр обороны Ирана Амир Хатами. По его словам, это было столкновение между двумя странами. Одной стороной были йеменцы, которые прямо заявили об этом.

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Атака на два нефтяных объекта государственной компании Саудовской Аравии была предпринята 14 сентября. После этого Эр-Рияд был вынужден сократить более чем в два раза производство нефти, что вызвало резкий рост цен на чёрное золото в мире.

Ответственность за нападение взяли на себе повстанцы-хуситы из Йемена, однако Саудовская Аравия и США обвиняют в атаке Тегеран, поскольку на месте было найдено иранское оружие. На этом фоне Вашингтон объявил о приведении своих сил в боевую готовность.

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ФОТО: фото Shutterstock
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