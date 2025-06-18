Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля
18 июня 202505:01
Воздушным силам Ирана удалось установить полный контроль над воздушным пространством Израиля, сообщают «Известия» со ссылкой на агентство IRNA.
По данным Корпуса стражей исламской революции, ракетный удар указал, что Иран полностью контролирует израильское воздушное пространство.
Ранее иранское гостелевидение предупредило о сюрпризе, который запомнится на века, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru