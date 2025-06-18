Иран установил полный контроль над воздушным пространством Израиля

Воздушным силам Ирана удалось установить полный контроль над воздушным пространством Израиля, сообщают «Известия» со ссылкой на агентство IRNA.

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По данным Корпуса стражей исламской революции, ракетный удар указал, что Иран полностью контролирует израильское воздушное пространство.

Ранее иранское гостелевидение предупредило о сюрпризе, который запомнится на века, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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