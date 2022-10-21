Иран призвал своих граждан покинуть Украину

Министерство иностранных дел Ирана призвало граждан республики покинуть территорию Украины. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на иранский МИД.

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Внешнеполитическое ведомство рекомендовало воздержаться от поездок на Украину «в связи с эскалацией военных конфликтов и усилением нестабильности».

«Граждане, которые находятся сейчас на Украине, также должны покинуть страну ради обеспечения своей безопасности и спасения своей жизни», — подчеркнули в МИД.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИДУкраинаИран
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