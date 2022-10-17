Италия рекомендовала своим гражданам покинуть Украину

Посольство Италии на Украине в своих соцсетях призвало граждан страны покинуть территорию Украины.

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«Поездки на Украину категорически не рекомендуются», - добавили в дипмиссии.

В посольстве пояснили, что рекомендация выпущена «в связи с активизацией военных действий в восточной и южной частях Украины».

Ранее посольство Узбекистана в Киеве призвало граждан республики покинуть Украину и воздержаться от поездок в эту страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:СпецоперацияПосольствоУкраинаИталия
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