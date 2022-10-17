Италия рекомендовала своим гражданам покинуть Украину
17 октября 202217:53
Посольство Италии на Украине в своих соцсетях призвало граждан страны покинуть территорию Украины.
«Поездки на Украину категорически не рекомендуются», - добавили в дипмиссии.
В посольстве пояснили, что рекомендация выпущена «в связи с активизацией военных действий в восточной и южной частях Украины».
Ранее посольство Узбекистана в Киеве призвало граждан республики покинуть Украину и воздержаться от поездок в эту страну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru