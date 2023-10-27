Иран пригрозил США ответом в случае продолжения атак на Газу

Абдоллахиян заявил, что США не только оказывают Израилю военную и политическую поддержку, но и управляют боевыми действиями в регионе. Он допустил, что Вашингтон заинтересован в расширении конфликта на Ближнем Востоке.

«Я предупреждаю: если геноцид в Газе продолжится, никто не убережется от этого пламени», - сказал министр.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 26 октября нанесла удары по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа, передает «Радиоточка НСН».

