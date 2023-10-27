Иран пригрозил США ответом в случае продолжения атак на Газу
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран ответит США «беспощадным пламенем», если Израиль продолжит боевые действия в секторе Газа. Слова главы ведомства приводит РИА Новости.
Абдоллахиян заявил, что США не только оказывают Израилю военную и политическую поддержку, но и управляют боевыми действиями в регионе. Он допустил, что Вашингтон заинтересован в расширении конфликта на Ближнем Востоке.
«Я предупреждаю: если геноцид в Газе продолжится, никто не убережется от этого пламени», - сказал министр.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 26 октября нанесла удары по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС на севере сектора Газа, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Sky: израильские танки двигаются в сторону сектора Газа
- Украинские СМИ: покушение на Олега Царева было операцией СБУ
- Красный Полумесяц: сектор Газа полностью изолирован от мира
- На «Ленфильме» впервые приступили к съемкам фильма в жанре нуар
- Новак заявил о стоимости дизеля выше среднего на отдельных заправках
- СМИ: в результате ДТП в центре Москвы пострадали два человека
- Бойцы «Хезболлы» атаковали израильские позиции на границе с Ливаном
- В Москве арестовали замглавы департамента Минобороны России Шишова
- Медведев предрек кровавые последствия наземной операции в секторе Газа
- Суд в Москве арестовал двух пиарщиков по делу о вымогательстве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru