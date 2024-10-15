Иран прекратил перелеты в Европу
15 октября 202415:13
Иран отменил все авиаперелеты в европейские страны. Причиной тому стали санкции Евросоюза, затронувшие государственную авиакомпанию Iran Air, сообщает Euronews.
Отмечается, что соответствующие сообщения были направлены пассажирам спустя несколько часов после сообщения об отмене рейсов.
Евросоюз внес в новый санкционный список авиакомпании Saha, Mahan и Iran Air 14 октября.
Ранее Евросоюз ввел санкции против трех иранских граждан и компаний за якобы военное сотрудничество с Россией.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru