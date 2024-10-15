Иран прекратил перелеты в Европу

Иран отменил все авиаперелеты в европейские страны. Причиной тому стали санкции Евросоюза, затронувшие государственную авиакомпанию Iran Air, сообщает Euronews.

Минфин США объявил о санкциях против нефтяного сектора Ирана

Отмечается, что соответствующие сообщения были направлены пассажирам спустя несколько часов после сообщения об отмене рейсов.

Евросоюз внес в новый санкционный список авиакомпании Saha, Mahan и Iran Air 14 октября.

Ранее Евросоюз ввел санкции против трех иранских граждан и компаний за якобы военное сотрудничество с Россией.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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