ЕС ввел санкции против Ирана за якобы военное сотрудничество с РФ

Евросоюз ввёл санкции против трех иранских граждан и компаний за якобы военное сотрудничество с Россией. Соответствующее постановление Совета Евросоюза опубликовано в «Официальном журнале ЕС».

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В частности, в санкционный список попал замминистра обороны Сейед Галандари, а также представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Кроме того, рестрикции введены против трёх иранских авиакомпаний, четырёх промышленных и транспортных компаний. В Совете ЕС утверждают, что причиной стали якобы «поставки ракет и беспилотников России».

Ранее замглавы МВД РФ Сергей Рябков заявил, что военно-техническое сотрудничество Москвы и Тегерана соответствует международному праву, сообщает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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