Иран передал Франции чёрные ящики со сбитого украинского Boeing

Иран отправил во Францию чёрные ящики с украинского пассажирского самолета, который был сбит по ошибке под Тегераном. Об этом сообщил официальный представитель Верховного суда Исламской Республики Голям Хосейн Исмаили, передает агентство ILNA.

Французские эксперты займутся расшифровкой данных бортовых самописцев, отмечает Газета.ру. Ранее Исмаили объявил о том, что по делу о крушении украинского Boeing 737 уже арестован арестовать несколько человек.