Иран опроверг заявление Трампа о согласии на передачу обогащенного урана

Тегеран никогда не обсуждал передачу своего обогащенного урана США, сообщил в Telegram официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

Трамп: Иран готов передать США обогащенный уран

По его словам, такой вариант не рассматривается, так как обогащенный уран для Тегерана «так же священен, как земля Ирана». Таким образом дипломат опроверг заявление президента США Дональда Трампа, по словам которого, Иран согласился передать Вашингтону обогащенный уран с поврежденных при бомбардировках объектов.

Американский лидер утверждал, что извлечь высокообогащенный уран планируется с помощью экскаваторов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

