В Госдуме предложили установить пятилетний срок трудовых договоров для преподавателей вузов

Речь идет об увеличении с 3 до 5 лет. Парламентарии считают, что это данная инициатива удержать квалифицированные кадры в сфере высшего образования, обеспечив академическим работникам защиту от «произвола» руководства. Как заявил первый зампред ЦК партии Юрий Афонин, краткосрочные трудовые договоры «отравляют жизнь» педагогам и ставят их «в зависимость от администрации», которая решает вопрос об их дальнейшем пребывании в вузе.

В результате педагоги перерабатывают, делают некоторую работу бесплатно, по настоянию администрации вуза занимают ту или иную общественную и политическую позицию. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс.

Ранее учителям предложили платить оклады не ниже двух средних зарплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

