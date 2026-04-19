В Госдуме предложили установить пятилетний срок трудовых договоров для преподавателей вузов
Депутаты Госдумы от КПРФ подготовили проект закона об увеличении минимального срока трудовых договоров для преподавателей вузов, сообщает ТАСС.
Речь идет об увеличении с 3 до 5 лет. Парламентарии считают, что это данная инициатива удержать квалифицированные кадры в сфере высшего образования, обеспечив академическим работникам защиту от «произвола» руководства. Как заявил первый зампред ЦК партии Юрий Афонин, краткосрочные трудовые договоры «отравляют жизнь» педагогам и ставят их «в зависимость от администрации», которая решает вопрос об их дальнейшем пребывании в вузе.
В результате педагоги перерабатывают, делают некоторую работу бесплатно, по настоянию администрации вуза занимают ту или иную общественную и политическую позицию. Изменения предлагается внести в Трудовой кодекс.
Ранее учителям предложили платить оклады не ниже двух средних зарплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Иран опроверг заявление Трампа о согласии на передачу обогащенного урана
- США впервые за 10 лет провели секретные переговоры с Кубой
- СМИ: Зеленский дал устное согласие на подрыв «Северных потоков»
- СМИ: Трамп не имеет четкого плана по действиям в Иране
- Лавров: Зеленский просил дать говорить в Донбассе на русском
- В Киеве спецназ ликвидировал насильно мобилизованного мужчину, открывшего огонь по людям
- Посольство добилось встречи с россиянкой, удерживаемой в Мексике
- СМИ: Грузинские болельщики освистали гимн России на чемпионате Европы по дзюдо
- Литва и Латвия не пропустят борт Фицо на торжества ко Дню Победы в Москве