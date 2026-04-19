Директор Череповецкого завода заявил, что охлаждение экономики «похоронило» программу импортозамещения

По его словам, действия властей обернулись падением спроса и остановкой роста практически во всех отраслях экономики РФ. Руководитель предприятия считает, что «охлаждение экономики» перешло в режим «переохлаждения экономики». «И задачи, которые нам декларировали несколько лет назад — это центры импортозамещения, развития — можно сказать, не просто сорваны: они похоронены», - указал Боглаев. Он считает, что «у разбитого корыта» остались те, кто вкладывался в импортозамещение.

Отмечается, что речь идет о «фундаментальном кризисе», выход из которого придется искать долго. Кроме того, сложившаяся ситуация делает инвестиции в производство бессмысленными. Как следствие, предприятия вынуждены переходить на сокращенную занятость вместо расширения.

Ранее «Сбер» заявил о резком ухудшении состояния экономики, предупредив о просрочках по кредитам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

