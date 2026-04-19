В еще одном регионе РФ начали отбирать дачные участки
В Пермском крае у местного жителя изъяли дачный участок площадью девять гектаров и передали государству, сообщает региональное управление Россельхознадзора.
Там указали, что на земле, предназначенной для сельского хозяйства, более трех лет не осуществлялось никакой деятельности, в результате чего она заросла сорняками, кустами и деревьями. Ведомство потребовало от собственника привести участок в порядок. Россельхознадзор обратился в суд с иском о конфискации и добился положительного решения. Это произошло после двух штрафов за невыполненные предписания.
Впервые законом об изъятии заброшенных земель у граждан, вступившим в силу 1 марта 2025 года, воспользовались власти Омской области. В результате государству отошли 13 дачных участков.
Новые ограничительные меры помогут бороться с неухоженными дачными хозяйствами, однако все нормы должны применяться индивидуально к каждому собственнику. Об этом НСН сообщила юрист Мария Свиридова.
- В Госдуме предложили установить пятилетний срок трудовых договоров для преподавателей вузов
- Иран опроверг заявление Трампа о согласии на передачу обогащенного урана
- США впервые за 10 лет провели секретные переговоры с Кубой
- СМИ: Зеленский дал устное согласие на подрыв «Северных потоков»
- СМИ: Трамп не имеет четкого плана по действиям в Иране
- Лавров: Зеленский просил дать говорить в Донбассе на русском
- В Киеве спецназ ликвидировал насильно мобилизованного мужчину, открывшего огонь по людям
- Посольство добилось встречи с россиянкой, удерживаемой в Мексике
- СМИ: Грузинские болельщики освистали гимн России на чемпионате Европы по дзюдо