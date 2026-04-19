В еще одном регионе РФ начали отбирать дачные участки

Там указали, что на земле, предназначенной для сельского хозяйства, более трех лет не осуществлялось никакой деятельности, в результате чего она заросла сорняками, кустами и деревьями. Ведомство потребовало от собственника привести участок в порядок. Россельхознадзор обратился в суд с иском о конфискации и добился положительного решения. Это произошло после двух штрафов за невыполненные предписания.

Впервые законом об изъятии заброшенных земель у граждан, вступившим в силу 1 марта 2025 года, воспользовались власти Омской области. В результате государству отошли 13 дачных участков.

Новые ограничительные меры помогут бороться с неухоженными дачными хозяйствами, однако все нормы должны применяться индивидуально к каждому собственнику. Об этом НСН сообщила юрист Мария Свиридова.

