Посольство добилось встречи с россиянкой, удерживаемой в Мексике
Впервые с августа 2025 года посольству России удалось добиться встречи с удерживаемой в этой стране несовершеннолетней гражданкой РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на заведующего консульским отделом дипмиссии Якова Федорова.
Уточняется, что российская сторона продолжит предпринимать шаги для урегулировании ситуации.
Предположительно несовершеннолетняя россиянка на данный момент находится в специализированном учреждении генеральной прокуратуры Мексики. Посольство РФ, по словам консула, занимается делом с 2023 года и добивается возвращения девушки на родину, в том числе с учетом ее собственного обращения
Мексиканские СМИ писали, что с 2023 года девушка проживала в приюте Системы комплексного развития семьи штата Мехико и пропала без вести 28 сентября 2024 года. В октябре 2024 года она была обнаружена в Тихуане и передана под опеку госорганов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Посольство добилось встречи с россиянкой, удерживаемой в Мексике
