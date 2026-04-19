Украинский президент Владимир Зеленский просил, чтобы жителям Донбасса дали право законно говорить на русском языке, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

По его словам, речь идет о событиях 2014 года. Дипломат напомнил словам украинского лидера о том, что «Россия и Украина — братские народы», у которых «общая история и культура». «Если на востоке Украины люди хотят говорить на русском языке, то отстаньте от них, дайте им на законных основаниях говорить по-русски», — процитировал президента Украины российский министр.

Он отметил, что с тех пор Зеленский в грубой форме советовал ощущающим себя причастными к русской культуре украинцам уезжать в Россию.

Ранее Зеленский заявил, что Россия дала Украине два месяца на вывод войск из Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

