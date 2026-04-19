СМИ: Трамп не имеет четкого плана по действиям в Иране
Большинство американцев высказывают мнение о том, что у президента США Дональда Трампа отсутствует ясное стратегическое видение в вопросе военных действий с Ираном, сообщает Politico.
Издание ссылается на последние результаты опроса, согласно которому, только 15 процентов участников исследования полагают, что глава государства сумел достигнуть поставленных задач. 20 процентов уверены, что он их никогда не достигнет.
Удары по Ирану поддерживают 38 процентов жителей США. По мнению большинства респондентов, война с Тегераном не соответствует интересам американских граждан.
Ранее стало известно, что США готовятся к расширению военно-морской операции против Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Лавров: Зеленский просил дать говорить в Донбассе на русском
- В Киеве спецназ ликвидировал насильно мобилизованного мужчину, открывшего огонь по людям
- Посольство добилось встречи с россиянкой, удерживаемой в Мексике
- СМИ: Грузинские болельщики освистали гимн России на чемпионате Европы по дзюдо
- Литва и Латвия не пропустят борт Фицо на торжества ко Дню Победы в Москве
- СМИ: США готовятся к расширению военно-морской операции против Ирана
- Польша не допустит спортсменов из РФ на чемпионат Европы-2027 по прыжкам в воду
- По мультфильму «Долина папоротников» снимут фильм
- ФНС: Контроль за переводами затронет 3% россиян