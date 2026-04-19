СМИ: Трамп не имеет четкого плана по действиям в Иране

Большинство американцев высказывают мнение о том, что у президента США Дональда Трампа отсутствует ясное стратегическое видение в вопросе военных действий с Ираном, сообщает Politico.

Трамп заявил, что ему не нужна помощь НАТО в Ормузском проливе

Издание ссылается на последние результаты опроса, согласно которому, только 15 процентов участников исследования полагают, что глава государства сумел достигнуть поставленных задач. 20 процентов уверены, что он их никогда не достигнет.

Удары по Ирану поддерживают 38 процентов жителей США. По мнению большинства респондентов, война с Тегераном не соответствует интересам американских граждан.

Ранее стало известно, что США готовятся к расширению военно-морской операции против Ирана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ближний ВостокСШАИран

Горячие новости

Все новости

партнеры