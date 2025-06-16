Иран нанёс удары по разведывательным центрам Израиля
16 июня 202500:30
Иран нанёс удары по израильским разведывательным центрам, сообщает RT со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции.
Серию ракетных ударов провели бойцы аэрокосмических сил КСИР во время третьего этапа операции.
Ранее Израиль сообщил о перехвате более ста иранских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru