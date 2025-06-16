Иран нанёс удары по разведывательным центрам Израиля

Иран нанёс удары по израильским разведывательным центрам, сообщает RT со ссылкой на Корпус стражей Исламской революции.

Минздрав Ирана заявил, что количество жертв израильских атак превысило 220 человек

Серию ракетных ударов провели бойцы аэрокосмических сил КСИР во время третьего этапа операции.

Ранее Израиль сообщил о перехвате более ста иранских БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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