Иран начал обогащать уран выше установленного уровня

Ранее Иран заявил, что будет постепенно сокращать свои обязательства в рамках сделки каждые 60 дней, если страны – участницы соглашения не начнут учитывать требования Тегерана по рамках Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

В свою очередь президент США Дональд Трамп несколько часов назад дал совет Ирану «быть осторожным» в плане заявлений о своей ядерной программе и выполнении обязательств в рамках СВПД, передают «Известия». Глава Белого дома подчеркнул, что не допустит, чтобы Тегеран получил ядерное оружие.

Госсекретарь США Майк Помпео также выступил с угрозами в адрес Ирана. Как отмечает РЕН ТВ, глава американской дипломатии заявил, что Вашингтон готов пойти на новые ограничительные меры и дальнейшую изоляцию Тегерана.

