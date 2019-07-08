Иран начал обогащать уран выше установленного уровня
Иран объявил о начале обогащения урана выше уровня в 3,67%, который обозначен в так называемой ядерной сделке. Как сообщает агентство IRNA, это подтвердил официальный представитель Организации атомной энергии исламской республики Бехруз Камальванди.
Этот шаг стал ответной мерой на невыполнение европейскими партнерами обязательств по ядерному соглашению. Камальванди предупредил, что в дальнейшем Тегеран может повысить показатель обогащения до 20%, отмечает RT.
Ранее Иран заявил, что будет постепенно сокращать свои обязательства в рамках сделки каждые 60 дней, если страны – участницы соглашения не начнут учитывать требования Тегерана по рамках Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
В свою очередь президент США Дональд Трамп несколько часов назад дал совет Ирану «быть осторожным» в плане заявлений о своей ядерной программе и выполнении обязательств в рамках СВПД, передают «Известия». Глава Белого дома подчеркнул, что не допустит, чтобы Тегеран получил ядерное оружие.
Госсекретарь США Майк Помпео также выступил с угрозами в адрес Ирана. Как отмечает РЕН ТВ, глава американской дипломатии заявил, что Вашингтон готов пойти на новые ограничительные меры и дальнейшую изоляцию Тегерана.
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