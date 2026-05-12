Иран может нарастить уровень обогащения урана до 90%
12 мая 202610:44
Юлия Савченко
Иран допускает наращивание уровня обогащения урана при повторной атаке США и Израиля. Об этом сообщил представитель комитета по нацбезопасности и внешней политике парламента республики Эбрахим Резаи.
По его словам, обогащение урана до 90 процентов - один из вариантов для Тегерана в случае повторного нападения.
«Мы обсудим это в парламенте», - написал Резаи в соцсети Х.
Ранее СМИ сообщили, что Иран в рамках мирного плана согласился ограничить обогащение урана до 3,5% и сократить свои запасы.
