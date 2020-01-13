Иран хочет засудить Трампа за убийство генерала Сулеймани
Исламская республика Иран подготовит судебный иск в отношении президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа в связи с убийством военными США генерала Касема Сулеймани, руководившего спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Об этом объявил председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси.
По его словам, Тегеран будет добиваться международного осуждения главы Белого дома. Как подчеркнул Раиси, операция по ликвидации генерала Сулеймани по прямому указанию Трампа нарушила всех существующие законы, с учётом того, что глава иранского спецподразделения был символом борьбы с терроризмом, передает ТАСС.
Ранее президент Ирана Хасан Роухани одобрил парламентский законопроект о признании министерства обороны США террористической организацией. До этого такой же статус в Иране был присвоен Центральному командованию вооружённых сил США.
Генерал Сулеймани был убит в результате ракетного удара в ночь на 3 января в районе аэропорта Багдада. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам США в Ираке.
Обострением обстановки в регионе после действия Вашингтона можно косвенно объяснить и трагедию со сбитым украинским пассажирским самолетом при вылете из Тегерана. КСИР признал, что Boeing-737 был по ошибке сбит ирaнской рaкетой противовоздушной обороны.
Заведующая отделом политологии журнала РАН «Восток» Каринэ Геворгян в эфире НСН отметила, что главный вопрос заключается в том, почему сбили именно украинский лайнер.
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