Иран хочет засудить Трампа за убийство генерала Сулеймани

Ранее президент Ирана Хасан Роухани одобрил парламентский законопроект о признании министерства обороны США террористической организацией. До этого такой же статус в Иране был присвоен Центральному командованию вооружённых сил США.

Генерал Сулеймани был убит в результате ракетного удара в ночь на 3 января в районе аэропорта Багдада. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам США в Ираке.

Обострением обстановки в регионе после действия Вашингтона можно косвенно объяснить и трагедию со сбитым украинским пассажирским самолетом при вылете из Тегерана. КСИР признал, что Boeing-737 был по ошибке сбит ирaнской рaкетой противовоздушной обороны.

Заведующая отделом политологии журнала РАН «Восток» Каринэ Геворгян в эфире НСН отметила, что главный вопрос заключается в том, почему сбили именно украинский лайнер.

