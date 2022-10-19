Иран анонсировал ответные санкции против Евросоюза
Иран введет ответные санкции против Евросоюза, в черный список войдут 15 физических лиц и четыре организации, заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан. Об этом сообщает ISNA.
По данным агентства, министр в кулуарах рассказал, что в ближайшие часы Тегеран внесет в санкционный список по меньшей мере четыре учреждения и 15 западных чиновников, которые сыграли роль в введении санкций против Ирана.
ISNA указывает, что иранский МИД огласит детали в среду.
Ранее стало известно, что ЕС намерен ввести новые санкции против Ирана за якобы поставки вооружения России. Еврокомиссия вынесет этот вопрос на обсуждение на саммите Евросоюза 20-21 октября.
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