Иран анонсировал ответные санкции против Евросоюза

Иран введет ответные санкции против Евросоюза, в черный список войдут 15 физических лиц и четыре организации, заявил глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан. Об этом сообщает ISNA.

СМИ: Евросоюз подготовил новый пакет санкций против Ирана

По данным агентства, министр в кулуарах рассказал, что в ближайшие часы Тегеран внесет в санкционный список по меньшей мере четыре учреждения и 15 западных чиновников, которые сыграли роль в введении санкций против Ирана.

ISNA указывает, что иранский МИД огласит детали в среду.

Ранее стало известно, что ЕС намерен ввести новые санкции против Ирана за якобы поставки вооружения России. Еврокомиссия вынесет этот вопрос на обсуждение на саммите Евросоюза 20-21 октября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкцииИран
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