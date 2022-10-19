СМИ: Евросоюз подготовил новый пакет санкций против Ирана
Евросоюз подготовил новый пакет санкций в отношении Ирана за якобы продажу оружия России. Об этом пишет Politico.
«Брюссель уже подготовил новый санкционный список против Ирана... Дипломаты надеются согласовать новый пакет сегодня или по меньшей мере к саммиту лидеров ЕС в четверг и пятницу», - отмечают источники издания.
Ограничения коснутся иранских физических и юридических лиц, речь может идти о пяти гражданах и трех организациях.
Как отметил один из источников, новые санкции задуманы как «сильный сигнал» Ирану. При этом другой собеседник Politico указал, что экономические ограничения вряд ли могут иметь заметный эффект, учитывая, что Тегеран уже находится под серьезными санкциями.
Ранее СМИ сообщали, что Иран якобы решил предоставить России ракеты и большое количество беспилотных летательных аппаратов. При этом Тегеран и Москва неоднократно опровергали сообщения о поставках в РФ иранских вооружений, пишет Ura.ru. В частности, в Кремле заявляли, что не располагают информацией о том, что в ходе спецоперации на Украине российские военные якобы задействовали иранские дроны, отмечает РИА ФАН.
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