И.о. главы МВД Киргизии перешел на сторону народа

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов заявил, что переходит на сторону народа и не поддерживает ни одну из политических сил, передает РИА Новости.

Он заявил, что не поддерживает ни одну партию в стране. Асанов отметил, что его миссия - не занять кресло министра, а сделать так, чтобы "ни один волосок не упал с головы милиционеров, а на улицах не было кровопролития".