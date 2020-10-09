И.о. главы МВД Киргизии перешел на сторону народа
Исполняющий обязанности министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов заявил, что переходит на сторону народа и не поддерживает ни одну из политических сил, передает РИА Новости.
Он заявил, что не поддерживает ни одну партию в стране. Асанов отметил, что его миссия - не занять кресло министра, а сделать так, чтобы "ни один волосок не упал с головы милиционеров, а на улицах не было кровопролития".
"Милиция - вне политики, и я буду помогать ей. Надеюсь, все решится как можно лучше для нашей страны", - заявил Асанов. Он добавил, что не будет отдавать предпочтение той партии, с которой баллотировался на выборах.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в пятницу подписал указ об отставке премьера Кубатбека Боронова. Глава правительства и министры продолжат исполнять обязанности до того момента, пока не будет сформирован новый кабмин.
В Киргизии протесты начались после объявления результатов парламентских выборов 6 октября. Результаты выборов Центризбирком на фоне протестов аннулировал, координационный совет оппозиции объявил о роспуске парламента. Экс-президента страны Алмазбека Атамбаева выпустили из СИЗО, ранее он обвинялся в злоупотреблениями полномочиями.
В пятницу число пострадавших в столкновениях силовиков и протестующих в Киргизии выросло до 1218. В больницах находятся 228 пациентов, один из них - в реанимации, еще один погиб.
По предварительным данным выборов, в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", а также центристские "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан".
Остальным же не удалось преодолеть семипроцентный барьер, и их представители заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса. Центризбирком Киргизии назначит повторные выборы в парламент до 6 ноября.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+12 126 / сут.
Умерли
22 257+201 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 092 / сут.
- Число закрытых на карантин классов в Новосибирске за неделю выросло в полтора раза
- Стал известен лауреат Нобелевской премии мира
- После массового отравления детей в Дагестане возбуждено уголовное дело
- НКР опубликовала военные потери в боях за Карабах
- И.о. главы МВД Киргизии перешел на сторону народа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru