И.о. главы МВД Киргизии перешел на сторону народа

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Киргизии Курсан Асанов заявил, что переходит на сторону народа и не поддерживает ни одну из политических сил, передает РИА Новости.

Он заявил, что не поддерживает ни одну партию в стране. Асанов отметил, что его миссия - не занять кресло министра, а сделать так, чтобы "ни один волосок не упал с головы милиционеров, а на улицах не было кровопролития".

Президент Киргизии отправил в отставку премьера и правительство

"Милиция - вне политики, и я буду помогать ей. Надеюсь, все решится как можно лучше для нашей страны", - заявил Асанов. Он добавил, что не будет отдавать предпочтение той партии, с которой баллотировался на выборах.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в пятницу подписал указ об отставке премьера Кубатбека Боронова. Глава правительства и министры продолжат исполнять обязанности до того момента, пока не будет сформирован новый кабмин.

В Киргизии протесты начались после объявления результатов парламентских выборов 6 октября. Результаты выборов Центризбирком на фоне протестов аннулировал, координационный совет оппозиции объявил о роспуске парламента. Экс-президента страны Алмазбека Атамбаева выпустили из СИЗО, ранее он обвинялся в злоупотреблениями полномочиями.

ЦИК Киргизии назначит повторные выборы в парламент до 6 ноября

В пятницу число пострадавших в столкновениях силовиков и протестующих в Киргизии выросло до 1218. В больницах находятся 228 пациентов, один из них - в реанимации, еще один погиб.

По предварительным данным выборов, в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", а также центристские "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан".

Остальным же не удалось преодолеть семипроцентный барьер, и их представители заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса. Центризбирком Киргизии назначит повторные выборы в парламент до 6 ноября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыКиргизия
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