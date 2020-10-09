ЦИК Киргизии назначит повторные выборы в парламент до 6 ноября

А 6 октября стало известно, что Центризбирком Киргизии – на фоне протестов – признал итоги прошедших парламентских выборов недействительными.

По предварительным данным, в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", а также центристские "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан".

Остальным же не удалось преодолеть семипроцентный барьер, и их представители заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.

