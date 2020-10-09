ЦИК Киргизии назначит повторные выборы в парламент до 6 ноября
Центризбирком Киргизии назначит повторные выборы в парламент до 6 ноября. Об этом пишет РИА Новости.
А ранее ЦИК выступил с предложением снизить избирательный порог перед повторными выборами в законодательный орган. Об этом заявила член комиссии Гульнара Джурабаева. Члены ЦИК единогласно поддержали инициативу о снижении 7% избирательного порога. Джурабаева уточнила, что с предложением выступила председатель комиссии Нуржан Шайлдабекова. Порог предложили снизить для того, чтобы не оставалось большого количества представленных в парламенте групп, подчеркивает RT.
А 6 октября стало известно, что Центризбирком Киргизии – на фоне протестов – признал итоги прошедших парламентских выборов недействительными.
По предварительным данным, в законодательный орган прошли проправительственные партии "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", а также центристские "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан".
Остальным же не удалось преодолеть семипроцентный барьер, и их представители заявили о многочисленных нарушениях. Президент республики Сооронбай Жээнбеков признал, что подкуп голосов стал проблемой во время избирательного процесса.
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