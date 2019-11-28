Иностранцы теряют интерес к русскому языку

Число иностранцев, изучающих русский язык в мире, снижается. Как пишет РБК, в центре социологических исследований Минобрнауки подсчитали, что за постсоветский период эта цифра снизилась почти в два раза.

Отмечается, что интерес к русскому языку теряют преимущественно в Восточной Европе и на Балканах. Наряду с этим в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии число владеющих русским выросло с 1,2 миллиона до 4 миллионов человек.

На сегодняшний день в мире русский язык занимает десятое место по распространению — им пользуются в 27 странах. Однако если в 90-х его изучали 74,6 миллиона человек, то сегодня лишь 38,2 миллиона человек.