Иностранцы теряют интерес к русскому языку
Число иностранцев, изучающих русский язык в мире, снижается. Как пишет РБК, в центре социологических исследований Минобрнауки подсчитали, что за постсоветский период эта цифра снизилась почти в два раза.
Отмечается, что интерес к русскому языку теряют преимущественно в Восточной Европе и на Балканах. Наряду с этим в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии число владеющих русским выросло с 1,2 миллиона до 4 миллионов человек.
На сегодняшний день в мире русский язык занимает десятое место по распространению — им пользуются в 27 странах. Однако если в 90-х его изучали 74,6 миллиона человек, то сегодня лишь 38,2 миллиона человек.
«Если ничего не предпринимать, ситуация к 2025 году может оказаться печальной», — считает один из авторов доклада, заместитель директора «Социоцентра» Александр Арефьев, пишет Ura.ru. По подсчётам экспертов, через шесть лет доля владеющих русским языком в мире может составить 2,7%, в то время на 2015 год она составляла 3,2% от мирового населения.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей