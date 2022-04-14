Иностранцам разрешили работать в украинской разведке

По его словам, согласно документу, срок службы иностранцев в Вооружённых силах Украины составит от 3 до 5 лет.

Депутат добавил, что принятый закон также позволяет иностранцам работать в украинской разведке.

Ранее украинский парламент принял законопроект о запрете на территории страны символов Z и V, которые используют Вооруженные силы РФ, участвующие в спецоперации на территории Украины.

