Иностранцам разрешили работать в украинской разведке
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале заявил, что парламент принял закон, разрешающий иностранным гражданам служить в украинских войсках.
По его словам, согласно документу, срок службы иностранцев в Вооружённых силах Украины составит от 3 до 5 лет.
Депутат добавил, что принятый закон также позволяет иностранцам работать в украинской разведке.
Ранее украинский парламент принял законопроект о запрете на территории страны символов Z и V, которые используют Вооруженные силы РФ, участвующие в спецоперации на территории Украины.
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