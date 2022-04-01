Верховная рада приняла закон о национализации имущества россиян

Верховная рада приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто поддерживает спецоперацию на Украине, передает РИА Новости со ссылкой на главу партии «Слуга народа» Елену Шуляк.

По ее словам, закон касается не только россиян, но также тех, кто не является гражданином РФ, но «тесно связан с ней».

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Сообщается, что национализированное имущество направят в пользу Украины.

Национализация имущества в Крыму коснется только украинских олигархов и политиков, которые финансируют кровопролитие в своем государстве, простых граждан она не затронет, заявила ранее сенатор от республики Крым Ольга Ковитиди в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт партии «Слуга народа»
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