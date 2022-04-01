Верховная рада приняла закон о национализации имущества россиян и тех, кто поддерживает спецоперацию на Украине, передает РИА Новости со ссылкой на главу партии «Слуга народа» Елену Шуляк.

По ее словам, закон касается не только россиян, но также тех, кто не является гражданином РФ, но «тесно связан с ней».