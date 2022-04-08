Иностранные СМИ начали менять свою риторику по отношению к ситуации вокруг Украины
Западные СМИ начали менять свою риторику по отношению к ситуации вокруг Украины, а также к России, сообщает телеканал «360».
Так, иностранные журналисты рассказывают о национализме, с которым сталкивались лично во время командировок на Украину. По словам специалистов, это говорит о том, что в западном обществе происходит некий раскол.
Британский еженедельный журнал The Economist опубликовал материал, в говорится о том, что более 60% населения мира живут в нейтральных и дружественных России странах. И лишь 36% населения Земли живут в противостоящих Москве государствах.
The New York Times подтвердила подлинность видео, на котором украинские войска издеваются над ранеными и взятыми в плен российскими солдатами. На записи они стреляют в голову и добивают россиян. Перед этим издание также рассказало о другой расправе над пленными российскими солдатами в конце марта. По словам журналистов, ролик показывает, как группа людей в форме убивает пленных военнослужащих России рядом с деревней к западу от Киева.
Начинают заявлять о происходящем на Украине и иностранные журналисты, которые возвращаются из командировок. Так, Ларой Логан лично была на месте проведения спецоперации.
«Они носят Черное солнце [вид свастики] и нацистские символы. Белый дом хочет, чтобы мы верили, что это лишь небольшое количество войск, но это неправда. Там целый батальон», - заявила она.
Итальянский журналист Джорджио Бьянки также побывал на Украине. По его словам, националисты — это не вымысел российских медиа.
Как сообщил американский политолог Эндрю Корыбко, такие материалы начинают появляться, потому что отрицать факты дольше становится попросту невозможным.
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