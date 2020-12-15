Инфекционист призвал Байдена привиться от COVID-19 до инаугурации

Главный инфекционист США Энтони Фаучи рекомендовал Джо Байдену вакцинироваться от коронавирусной инфекции до вступления в должность. Это, по его словам, необходимо сделать из соображений безопасности.

Специалист подчеркнул, что хотел бы видеть «полностью защищённого Байдена, вступающего в должность в январе». Кроме того, Фаучи рекомендовал сделать прививку и действующему президенту США Дональду Трампу – для того, чтобы быть «вдвойне уверенным».