Инфекционист призвал Байдена привиться от COVID-19 до инаугурации

Главный инфекционист США Энтони Фаучи рекомендовал Джо Байдену вакцинироваться от коронавирусной инфекции до вступления в должность. Это, по его словам, необходимо сделать из соображений безопасности.

Специалист подчеркнул, что хотел бы видеть «полностью защищённого Байдена, вступающего в должность в январе». Кроме того, Фаучи рекомендовал сделать прививку и действующему президенту США Дональду Трампу – для того, чтобы быть «вдвойне уверенным».

Трамп пока не планирует делать прививку от коронавируса

А накануне Дональд Трамп сообщил, что в США сделана первая прививка от коронавирусной инфекции. Об этом он написал в своём Twitter. Действующий президент Соединенных Штатов поздравил страну и мир с этим событием, однако никаких подробностей не привел.

Ранее американское Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) разрешило применение в США вакцины Pfizer и BioNTech. Трамп объявил о старте вакцинации, заявив, что первая прививка в стране будет сделана менее чем через сутки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаКоронавирусДжо БайденСША
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