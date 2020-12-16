Главный инфекционист США оценил возможность выработки группового иммунитета от COVID-19

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что групповой иммунитет от коронавируса сможет выработаться при условии вакцинации 85% населения. Его цитирует издание Vox.

Он отметил, что доля вакцинированных может колебаться от 75% до 85% и добавил, что она должна быть ближе к верхней отметке.