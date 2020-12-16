Главный инфекционист США оценил возможность выработки группового иммунитета от COVID-19

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что групповой иммунитет от коронавируса сможет выработаться при условии вакцинации 85% населения. Его цитирует издание Vox.

Он отметил, что доля вакцинированных может колебаться от 75% до 85% и добавил, что она должна быть ближе к верхней отметке.

Эксперты рекомендовали использование вакцины Pfizer в США

Власти США приняли решение использовать для вакцинации от коронавируса препараты двух разработчиков: Pfizer и Moderna. Сейчас Moderna ожидает регистрации американскими регуляторами. Первые партии Pfizer уже используются для вакцинации медицинских сотрудников.



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ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:СШАКоронавирусВакцинация
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