Индонезия запретила безвизовый въезд для иностранных граждан

Как ожидается, мера вступит в силу с 20 марта. Ограничение будет действовать в течение месяца. Руководство страны заявило, что всем без исключения иностранцам для пересечения границ Индонезии необходимо будет оформить визу с предоставлением справки о состоянии здоровья. Справку также потребуют на пограничном контроле страны.

Также в стране запрещен въезд тем, кто в течение последних двух недель был в Иране, Италии, Ватикане, Испании, Франции, Германии, Швейцарии и Великобритании. В настоящее время коронавирус зафиксирован в 152 странах.

По данным Интерфакс, в 2019 году Индонезии побывали около 160 тысяч россиян, что на 26,4% больше, чем в 2018 году.

