Индия вводит режим строгой изоляции на 21 день

По словам премьера, будут закрыты границы штатов, округов и районов. Индийский лидер обратился к соотечественникам с просьбой не нарушать карантин, так как инкубационный период для коронавирусной инфекции составляет 21 день. По мнению Моди, отсутствие вакцины означает, что самоизоляция - единственная мера для пресечения дальнейшего распространения пандемии. Политик сослался на опыт Китая, США, Италии и других стран с высоким уровнем здравоохранения, которые вопреки этому все же не смогли предотвратить распространение COVID-19. Он также сообщил, что правительство страны выделит $2 млрд на улучшение медицинской инфраструктуры в стране

На 24 марта были закрыты 606 из 728 округов страны с населением около миллиарда человек. Перемещение между регионами возможно только с официального разрешения МВД.

