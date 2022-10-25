Индия вновь рекомендовала свои гражданам покинуть Украину
Министерство иностранных дел Индии рекомендует своим гражданам, находящимся на Украине, как можно быстрее выехать в соседние страны. Об этом сообщает The Economic Times.
Отмечается, что официальный представитель МИД Ариндам Багчи направил посольству Индии на Украине инструкцию по обеспечению выезда сограждан через пункты на границах Украины с Венгрией, Польшей, Молдавией, Словакией и Румынией. При этом дипмиссия призвала индийцев соблюдать меры предосторожности при выезде с Украины.
Ранее посольство Индии рекомендовало соотечественникам покинуть Украину на фоне ухудшения ситуации в области безопасности и эскалации боевых действий в стране, напоминает Ura.ru.
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