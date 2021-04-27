Индия получит первую партию вакцины «Спутник V» 1 мая
Индия получит первую партию препарата от COVID-19 "Спутник V" в начале мая. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.
Глава фонда заявил в интервью каналу, что первая партия вакцины будет доставлена в Индию уже 1 мая. Накануне Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) заявила, что направит в страну для борьбы с пандемией 2,6 тысячи своих сотрудников.
Минздрав страны заявил воскресенье 25 апреля о рекордных показателях заболеваемости и смертности. При этом страна находится на первом месте в мире по масштабам кампании по вакцинации от COVID-19.
В стране ежедневно фиксируется более 300 тысяч заболевших. OVID-19 за сутки. По числу жертв пандемии Индия занимает четвертое место.
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