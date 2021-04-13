Индия планирует увеличить импорт вакцин на фоне роста заболеваемости COVID-19
Индия собирается в ускоренном режиме одобрять вакцины от COVID-19 Pfizer, Johnson & Johnson и Moderna, которые используются западными странами и Японией. Об этом пишет Reuters со ссылкой на местное министерство здравоохранения.
Отмечается, что этот шаг последовал за самым большим в мире всплеском случаев заболевания в этом месяце. 13 апреля в Индии за сутки зарегистрировали 161 736 случаев COVID-19, а общее число инфицированных составило 13,7 миллиона.
Десятки наименее развитых стран ранее полагались на индийский экспорт вакцин для выполнения своих кампаний по вакцинации. Теперь внутренний спрос настолько велик, что десятки миллионов доз вакцин, предназначенных для экспорта, будут использованы внутри страны.
Глава министерства здравоохранени Индии Винод Кумар Пол пояснил, что в стране будут экстренно использоваться любые вакцины от коронавируса, одобренные регулирующими органами США, Великобритании, ЕС и Японии.
В настоящее время для вакцинации населения Индия использует вакцины AstraZeneca и препарат собственного производства. На этой неделе индийские регуляторы одобрили использование российской вакцины Sputnik V.
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