Индия перешла на оплату в юанях российской нефти

Индийские заводы по переработке нефти начали расплачиваться за поставки российского сырья в юанях, так как банки отказываются проводить транзакции в долларах, опасаясь подпасть под санкции, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Reuters.

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Российские клиенты вынужденно переходят на альтернативные валюты. Использует юани для расчета Индийская нефтяная корпорация (IOC.NS), которая является крупнейшим покупателем российской сырой нефти в стране.

На этом фоне рассчитываться с российскими поставщиками в китайской национальной валюте стали еще три частных нефтеперерабатывающих завода.

Тем временем, расчеты в нацвалютах с дружественными странами заводят Россию в тупик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Александр Демьянчук
ТЕГИ:ИндияНефтьЮань

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