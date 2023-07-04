Индия перешла на оплату в юанях российской нефти
Индийские заводы по переработке нефти начали расплачиваться за поставки российского сырья в юанях, так как банки отказываются проводить транзакции в долларах, опасаясь подпасть под санкции, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Reuters.
Российские клиенты вынужденно переходят на альтернативные валюты. Использует юани для расчета Индийская нефтяная корпорация (IOC.NS), которая является крупнейшим покупателем российской сырой нефти в стране.
На этом фоне рассчитываться с российскими поставщиками в китайской национальной валюте стали еще три частных нефтеперерабатывающих завода.
Тем временем, расчеты в нацвалютах с дружественными странами заводят Россию в тупик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru