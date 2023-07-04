Индия перешла на оплату в юанях российской нефти

Российские клиенты вынужденно переходят на альтернативные валюты. Использует юани для расчета Индийская нефтяная корпорация (IOC.NS), которая является крупнейшим покупателем российской сырой нефти в стране.

На этом фоне рассчитываться с российскими поставщиками в китайской национальной валюте стали еще три частных нефтеперерабатывающих завода.

Тем временем, расчеты в нацвалютах с дружественными странами заводят Россию в тупик, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

