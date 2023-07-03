СМИ: страны БРИКС ускорят дедолларизацию при создании единой валюты

Одним из главных вопросов на саммите БРИКС в ЮАР в августе текущего года, станет создание новой единой валюты. На Бразилию, Россию, Индию, Китай, Южно-Африканскую Республику, которые входят в объединение, приходится более 40 процентов населения мира, около четверти мирового ВВП и 18 процентов торговли на планете.

По данным издания, этого достаточно, чтобы иметь денежные амбиции, которые направлены на защиту многополярного мира, в котором не будут доминировать США, а господство Запада уйдет в прошлое.

Египет — самая крупная страна в Африке, ее членство в БРИКС придаст больше веса организации, а также расширит число стран, где не пользуются долларом. Об этом НСН заявил профессор Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, Базовая кафедра Института Китая и современной Азии Александр Лукин.

