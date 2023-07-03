СМИ: страны БРИКС ускорят дедолларизацию при создании единой валюты
Страны БРИКС ускорят отказ от доллара, если создадут единую валюту, сообщает Les Echos.
Одним из главных вопросов на саммите БРИКС в ЮАР в августе текущего года, станет создание новой единой валюты. На Бразилию, Россию, Индию, Китай, Южно-Африканскую Республику, которые входят в объединение, приходится более 40 процентов населения мира, около четверти мирового ВВП и 18 процентов торговли на планете.
По данным издания, этого достаточно, чтобы иметь денежные амбиции, которые направлены на защиту многополярного мира, в котором не будут доминировать США, а господство Запада уйдет в прошлое.
Египет — самая крупная страна в Африке, ее членство в БРИКС придаст больше веса организации, а также расширит число стран, где не пользуются долларом. Об этом НСН заявил профессор Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, Базовая кафедра Института Китая и современной Азии Александр Лукин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru