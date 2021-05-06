Индия обновила антирекорд по количеству заболевших COVID-19 за сутки
За прошедшие сутки в Индии выявили 412,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, сообщил минздрав страны.
В Индии также обновился антирекорд по числу умерших от ковида. За последние 24 часа в стране скончались 3 980 человек.
Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля. В течение двух последних недель число новых заболевших превышает 300 тысяч в сутки. Сейчас количество активных случаев болезни составляет более 3,5 миллиона.
Всего с начала пандемии в Индии выявили 21 миллион зараженных граждан. Из них выздоровели 17 миллионов, а умерли 230 тысяч человек, пишет RT. Минздрав также отметил, что привились от коронавируса более 162 миллионов человек.
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