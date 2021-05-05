СМИ: Индия установила новый мировой рекорд по ежедневной смертности от коронавируса

Общее число заражённых коронавирусом в Индии перевалило за 20 миллионов человек, с начала пандемии умерли 226 188 больных, сообщает Reuters.

За минувшие сутки в Индии зафиксировали 382 315 новых случаев COVID-19. За последние 24 часа умерли 3 780 больных, что является новым мировым рекордом ежедневной смертности.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, по количеству заражённых лидируют США, Индия занимает второе место, Бразилия - третье.

В России с начала пандемии зафиксировано 4 847 489 случаев коронавирусной инфекции, сообщает RT. За минувшие сутки выявлено 7 975 новых больных.

