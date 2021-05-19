Индия обновила антирекорд по количеству летальных случаев коронавируса за сутки

В мае это уже девятый раз, когда за сутки умирает более четырех тысяч граждан. Всего от последствий инфекции в Индии скончались 283 248 человек. В то же время количество новых случаев заражения COVID-19 уменьшилось и составило 267 334 за прошедшие 24 часа.

Вторая волна в стране началась в феврале 2021 года. С 21 апреля по 17 мая число заболевших граждан ежедневно превышало 300 тысяч, а пять раз этот показатель был больше 400 тысяч, сообщил ТК «360».

