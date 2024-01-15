«Иначе не выжить!»: Генерал Бижев назвал ракеты гарантией суверенитета КНДР

Ранее стало известно, что Северная Корея успешно провела испытательный запуск твердотопливной баллистической ракеты с гиперзвуковой управляемой боеголовкой.

«В Северной Корее есть высокотехнологичное производство, они успешно развивают средства высокоточного поражения. Скорее всего, это их собственные разработки, потому что никто не стал бы с ними делиться, они же как антагонисты. Гиперзвук просто создает трудности для ПВО. Я не думаю, что эти ракеты как-то осложнят ситуацию в регионе. С одной стороны Южная Корея, американский флот. Северная Корея – маленькая страна, которая заботится о своей защите и своем суверенитете, потому что она полностью обложена санкциями. Единственный способ выживания – мощные вооруженные силы и наукоемкие средства вооружения. Иначе не выжить! Северная Корея вынуждена этим заниматься. Маленькая страна со слабыми природными ресурсами. Единственное, что она может делать – высокотехнологичное современное оружие, которое позволит ей сохранить суверенитет в этом окружении», - сказал собеседник НСН.

Ранее Ким Чен Ын назвал Южную Корею главным противником КНДР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

