Илон Маск заявил о готовности продать Twitter
Владелец Twitter Илон Маск заявил о готовности продать социальную сеть в случае, если найдет подходящего покупателя. Об этом он заявил в интервью ВВС.
Он отметил, что ему непросто дается управление этой компанией, несмотря на то, что при всей болезненности процесса эта работа является нескучной.
Предприниматель признался, что считает сегодня покупку компании правильным решением. На сегодняшний день, отметил Маск, дела у Twitter идут неплохо.
Бизнесмен купил Twitter в октябре прошлого года. Сумма контракта составила 44 миллиарда долларов, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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