Илон Маск утратил титул самого богатого человека в мире
Миллиардер, глава SpaceX и Tesla Илон Маск уступил лидерство в списке самых богатых людей в мире основателю Amazon Джеффу Безосу, следует из Bloomberg Billionaires Index.
Состояние Безоса составляет 191 миллиард долларов, а Маска - 190 миллиардов долларов. Таким образом, глава Amazon вернул себе лидерство в списке, которое он удерживал с 2017 года по 7 января текущего года, после чего его обогнал Илон Маск.
Замыкает тройку основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 137 миллиардов долларов. Далее идут президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно (116 миллиардов), основатель Facebook Марк Цукерберг (104 миллиарда долларов).
Как сообщалось, Безос оставит пост гендиректора в III квартале 2021 года и станет исполнительным председателем совета директоров компании. Об этом Amazon сообщила в отчете за 2020 год.
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