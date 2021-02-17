Илон Маск утратил титул самого богатого человека в мире

Миллиардер, глава SpaceX и Tesla Илон Маск уступил лидерство в списке самых богатых людей в мире основателю Amazon Джеффу Безосу, следует из Bloomberg Billionaires Index.

Состояние Безоса составляет 191 миллиард долларов, а Маска - 190 миллиардов долларов. Таким образом, глава Amazon вернул себе лидерство в списке, которое он удерживал с 2017 года по 7 января текущего года, после чего его обогнал Илон Маск.