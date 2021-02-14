Маск написал твит на русском языке

Американский миллиардер Илон Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту российского президента Владимира Путина и пригласил на разговор в социальную сеть Clubhouse.

«Вы бы хотели присоединиться ко мне для проведения разговора в Clubhouse?» - написал бизнесмен на английском. При этом он отметил в сообщении официальный англоязычный аккаунт российского лидера. «Было бы большой честью поговорить с вами», - отметил затем Маск на русском языке.

Илон Маск стал богатейшим человеком в мире по версии Bloomberg

Clubhouse - это социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение. Доступ возможен только по приглашениям.

Ранее бизнесмен и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что какое-то время не будет использовать Twitter. Об этом он написал в своем блоге в соцсети.

«Ушел из «Твиттера» на время», — написал Маск. При этом предприниматель не уточнил причину такого решения.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ТЕГИ:СоцсетьИлон Маск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме