Маск написал твит на русском языке
Американский миллиардер Илон Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту российского президента Владимира Путина и пригласил на разговор в социальную сеть Clubhouse.
«Вы бы хотели присоединиться ко мне для проведения разговора в Clubhouse?» - написал бизнесмен на английском. При этом он отметил в сообщении официальный англоязычный аккаунт российского лидера. «Было бы большой честью поговорить с вами», - отметил затем Маск на русском языке.
Clubhouse - это социальная сеть, в основе которой лежит голосовое общение. Доступ возможен только по приглашениям.
Ранее бизнесмен и основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что какое-то время не будет использовать Twitter. Об этом он написал в своем блоге в соцсети.
«Ушел из «Твиттера» на время», — написал Маск. При этом предприниматель не уточнил причину такого решения.
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