Маск написал твит на русском языке

Американский миллиардер Илон Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту российского президента Владимира Путина и пригласил на разговор в социальную сеть Clubhouse.

«Вы бы хотели присоединиться ко мне для проведения разговора в Clubhouse?» - написал бизнесмен на английском. При этом он отметил в сообщении официальный англоязычный аккаунт российского лидера. «Было бы большой честью поговорить с вами», - отметил затем Маск на русском языке.