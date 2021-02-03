Основатель Amazon оставит пост гендиректора компании

Создатель крупнейшей технологической компании Amazon Джефф Безос оставить пост гендиректора в III квартале 2021 года и станет исполнительным председателем совета директоров компании. Об этом Amazon сообщила в отчете за 2020 год.

Должность гендиректора займет руководитель Amazon Web Services Энди Джесси.

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Безос заявил, что должность гендиректора компании, в которой работает 1,3 миллионов человек, поглощает все его силы. На новой должности он планирует сконцентрировать свое внимание на разработке инициатив на ранней стадии и предложении новых продуктов. Он также ожидает, что сможет посвятить больше времени своему благотворительному фонду Day 1 Fund и аэрокосмическому проекту Blue Origin.



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ФОТО: twitter.com
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